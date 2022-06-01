OTOBÜSTE BAYILAN YOLCUNUN HASTANEYE YETİŞTİRİLMESİ KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

OTOBÜSTE BAYILAN YOLCUNUN HASTANEYE YETİŞTİRİLMESİ KAMERADA

01.06.2022 11:33

DİYARBAKIR'da, yolcu otobüsüne bindikten kısa süre sonra bayılarak yere yığılan Mehmet B. (66), şoför tarafından hastaneye yetiştirildi.

DİYARBAKIR'da, yolcu otobüsüne bindikten kısa süre sonra bayılarak yere yığılan Mehmet B. (66), şoför tarafından hastaneye yetiştirildi. O anlar, otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, 3 gün önce sabah saatlerinde Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Dağkapı semtinde belediye otobüsüne binen Mehmet B., bir süre sonra bayılarak yere yığıldı. Durumu fark eden otobüs şoförü ve yolcular, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Güzergahından çıkan şoför, otobüsü sağlık ekiplerinin yönlendirmesiyle yakındaki Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sürdü. O anlar otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedilirken, hazırda bekletilen sağlık ekipleri Mehmet B.'yi sedyeye alıp ilk müdahaleyi yaptı. Mehmet B., tedavisinin ardından taburcu edildi. (DHA)

OTOBÜSTE BAYILAN YOLCUNUN HASTANEYE YETİŞTİRİLMESİ KAMERADA
OTOBÜSTE BAYILAN YOLCUNUN HASTANEYE YETİŞTİRİLMESİ KAMERADA
OTOBÜSTE BAYILAN YOLCUNUN HASTANEYE YETİŞTİRİLMESİ KAMERADA
OTOBÜSTE BAYILAN YOLCUNUN HASTANEYE YETİŞTİRİLMESİ KAMERADA
OTOBÜSTE BAYILAN YOLCUNUN HASTANEYE YETİŞTİRİLMESİ KAMERADA
OTOBÜSTE BAYILAN YOLCUNUN HASTANEYE YETİŞTİRİLMESİ KAMERADA
OTOBÜSTE BAYILAN YOLCUNUN HASTANEYE YETİŞTİRİLMESİ KAMERADA
OTOBÜSTE BAYILAN YOLCUNUN HASTANEYE YETİŞTİRİLMESİ KAMERADA
OTOBÜSTE BAYILAN YOLCUNUN HASTANEYE YETİŞTİRİLMESİ KAMERADA
OTOBÜSTE BAYILAN YOLCUNUN HASTANEYE YETİŞTİRİLMESİ KAMERADA
OTOBÜSTE BAYILAN YOLCUNUN HASTANEYE YETİŞTİRİLMESİ KAMERADA

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Yolcu otobüsünde yapılan aramada yastık içerisine gizlenmiş 2 adet silah ele geçirildi Yolcu otobüsünde yapılan aramada yastık içerisine gizlenmiş 2 adet silah ele geçirildi Yolcu otobüsünde 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi Yolcu otobüsünde 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOBÜSTE BAYILAN YOLCUNUN HASTANEYE YETİŞTİRİLMESİ KAMERADA - Son Dakika


Son Dakika
16:22 Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı
16:21 Yetersiz yemek verildiğini düşünen işçiler isyan çıkardı! Yemekhaneyi savaş alanına çevirdiler
16:17 Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini böyle tiye aldı
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
16:03 Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin spekülasyonlara nokta koydu: Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti
16:01 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü parlattığı futbolcularla da dikkat çekiyor
15:51 İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine gönderme: Alıştılar ağlamaya, önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız
15:44 Erdoğan'ın sözleri "asgari ücrete zam geliyor" olarak yorumlandı: İnşallah önümüzdeki haftalarda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız
14:58 İstanbul'da enflasyon zirveyi gördü! Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 yükseldi
14:58 Paul Pogba, Manchester United'dan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 16:27:14. #1.13#
SON DAKİKA: OTOBÜSTE BAYILAN YOLCUNUN HASTANEYE YETİŞTİRİLMESİ KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement