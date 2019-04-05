Son Dakika Haberleri: Otobüste Bulduğu Cüzdanın Sahibine Sosyal Medyadan Ulaştı

Otobüste Bulduğu Cüzdanın Sahibine Sosyal Medyadan Ulaştı

59 dakika önce

Otobüste bulduğu cüzdanın sahibine sosyal medyadan ulaştı Otobüs şoförü, bulduğu cüzdanı sahibine teslim ettiBURSA - Cüzdanını düşüren vatandaşı sosyal medya üzerinden bulan otobüs şoförü, içerisinde yaklaşık 2 bin lira bulunan cüzdanı sahibine teslim ederek, "Biz insanlık görevimizi yaptık" dedi.

Otobüste bulduğu cüzdanın sahibine sosyal medyadan ulaştı
Otobüs şoförü, bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

BURSA - Cüzdanını düşüren vatandaşı sosyal medya üzerinden bulan otobüs şoförü, içerisinde yaklaşık 2 bin lira bulunan cüzdanı sahibine teslim ederek, "Biz insanlık görevimizi yaptık" dedi.
Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs şoförü Emre Altınay, arkadaşıyla birlikte son turu atarak evine gitmek için harekete geçti. Otobüsün camlarını kapatmaya kalkan Emre Altınay, koltuğun üzerine düşmüş bir cüzdan buldu. Arkadaşıyla birlikte şaşkınlık yaşayan Altınay'ın aklına ilginç bir fikir geldi. Cüzdanın içindeki kimlik bilgilerini kontrol eden genç adam, cüzdanın sahibini sosyal medya üzerinden bulmak için harekete geçti. Cüzdanı otobüste düşüren Selim Yaldız'a sosyal medya üzerinden ulaşan Altınay, cüzdanı kendisinin bulduğunu, teslim etmek istediğini söyledi. Yüksek İhtisas Metro İstasyonunda gelen Altınay, içerisinde yaklaşık 2 bin lira para ile çeşitli kredi kartları bulunan cüzdanı sahibine teslim ederek, nsanlığın ölmediğini bir kez daha göstermiş oldu.
Otobüste uyuya kalarak cüzdanını düşürdüğünü ifade eden Selim Yaldız, "Yolculuk mesafem uzun olduğu için otobüste uyuyakalmışım. Bu sırada arka cebimde olan cüzdanım sıyrılarak koltuğa düşmüş. Otobüsten inip eve geldiğimde hiçbir şeyden haberim yoktu. Koltuğa uzanıp sosyal medyada biraz gezineyim dediğim an telefonuma mesaj geldi, "Cüzdanınızı otobüse düşürmüşsünüz" diye. Cebimi kontrol ettim ve cüzdanımın pantolonda olmadığını fark ettim. Hemen Emre abiye ulaşmaya çalıştım. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Otobüste bulduğu cüzdanın sahibine sosyal medyadan ulaşarak teslim eden otobüs şoförü Emre Altınay, "Son durağa geldiğimde otobüste yolcu kalmamıştı, yanımdaki arkadaşım camları kapatmaya gitti. Arkadaşım camları kapatırken otobüsün içerisinde cüzdan buldu. Hemen cüzdanın içindeki kimliğe bakarak, sosyal medyadan cüzdanı kaybeden arkadaşı bulduk ve mesaj attık. Cüzdanı düşüren arkadaşa ulaştık ve 1 saat içerisinde cüzdanı vererek insanlık görevimizi yaptık" dedi.
Otobüste cüzdanını düşüren Selim Yaldız, sosyal medyadan kendisine ulaşarak cüzdanını teslim eden otobüs şoför Emre Altınay'a pasta hediye ederek teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:07 Kaynak: İHA

Selim, 3. Sayfa
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