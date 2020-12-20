Otobüste bulunan para dolu cüzdan sahibine teslim edildi - Son Dakika

Otobüste bulunan para dolu cüzdan sahibine teslim edildi

20.12.2020 11:18
Otobüste bulunan para dolu cüzdan sahibine teslim edildi, System.String[]

Şanlıurfa'da özel halk otobüsünde bulunan para dolu cüzdan, sahibine teslim edildi.

Şanlıurfa'da özel halk otobüsünde bulunan para dolu cüzdan, sahibine teslim edildi.

Geçtiğimiz günlerde özel halk otobüsü yolcularından biri, koltuk üzerinde bir kadın cüzdanı fark etti. Yolcu, içinde bir miktar para olan cüzdanı otobüsün şoförü Ramazan Buzluoğlu'na teslim etti. Cüzdanı kontrol eden Buzluoğlu, cüzdanın içerisinde para dışında herhangi bir kimlik ya da adres bilgisi olmadığını görerek, çanta dolusu parayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

Bunun üzerine özel halk otobüsündeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen belediye yetkilileri, cüzdanı düşüren yolcunun Suriye uyruklu bir kadın olduğunu tespit ederek kullandığı güzergahtaki tüm araçlara yolcunun eşkalini verdi. Sürdürülen çalışmalar neticesinde para dolu cüzdanı kaybeden yabancı uyruklu kadın yolcu bulunarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta amirliğine getirildi, paranın miktarı ve cüzdanın özelliklerinin sorulmasının ardından cüzdan sahibine teslim edildi.

Konu ile ilgili Trafik Zabıta Şube Müdürü Mehmet Satıcı yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde özel halk otobüsü şoförü arkadaşımız otobüste bir çanta buldu. Bunun içerisinde bir miktar para vardı. Kimlik ve adres bilgileri olmadığından dolayı bu içinde para bulunan çanta bizlere teslim edildi. Bizler de büyükşehir belediyesi olarak toplu taşıma aracının içerisindeki güvenlik kameralarını izleyerek çantayı unutan hanımefendinin eşkaline ulaştık. Diğer toplu taşıma araçları şoförlerine ve zabıta birimlerimize hanımefendinin eşkali verilerek böyle bir müracaat halinde bizlere bilgi verilmesini talep ettik. Büyük bir özverili çalışma sayesinde hanımefendiye ulaşarak buraya davet ettik. Hanımefendinin çantasındaki parayı tutanak ile teslim ettik, duyarlı özel halk otobüsü şoförümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ve parayı teslim eden otobüs şoförüne teşekkür eden yabancı uyruklu kadın ise, "Allah Hükümetimizden ve Belediyemizden razı olsun, kaybettiğimiz paramı bana teslim ettiler" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Otobüste bulunan para dolu cüzdan sahibine teslim edildi
Otobüste bulunan para dolu cüzdan sahibine teslim edildi
Otobüste bulunan para dolu cüzdan sahibine teslim edildi

Büyükşehir Belediyesi, Halk Otobüsü, Şanlıurfa, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otobüste bulunan para dolu cüzdan sahibine teslim edildi - Son Dakika


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