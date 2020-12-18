Otobüste bulunan paranın sahibine ulaşmak için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü, özel halk otobüsünde bulunan bir miktar paranın sahibinin bulunması için çalışma başlattı.

Özel halk otobüsünde yolculuk yapan bir vatandaş, koltukta bulduğu bir miktar parayı otobüs şoförü Ramazan Buzluoğlu'na verdi.

Cüzdanda para sahibinin isim ve telefonunu bulamayan Buzluoğlu, cüzdanı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, para sahibinin bir kadın olduğunu belirleyerek, bulunması için çalışma başlattı.

Otobüs şoförü Ramazan Buzluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, cüzdanda para sahibine ait bir bilgi bulunmadığı için cüzdanı zabıta birimine teslim ettiğini söyledi.

Trafik Zabıta Şube Müdürü Mehmet Satıcı ise otobüs şoförü Buzluoğlu'nun parayı kendilerine getirdiğini belirterek, "Parayı tutanak karşılığında teslim aldık. Kamera kayıtlarını inceledik ve paranın bir kadına ait olduğunu belirledik. İnşallah para sahibini bulup teslim edeceğiz. Parayı bulan vatandaşa ve şoför Buzluoğlu'na bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.