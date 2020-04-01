Otobüste çantasında 1,5 kilo uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı - Son Dakika

Otobüste çantasında 1,5 kilo uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarı alan polis, yolcu otobüsündeki S.E.'nin el çantasında 1478 gram metamfetamin ele geçirdi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarı alan polis, yolcu otobüsündeki S.E.'nin el çantasında 1478 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan S.E., mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan yol kontrolünde bir yolcu otobüsündeki S.E.'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, arama yaptı. Aramada S.E.'nin el çantasında paketlenmiş şekilde 1478 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.E., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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