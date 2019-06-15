Otobüste cinsel içerikli video izleyen şahıs tutuklandı
3 saat önce
Bilecik'te bir yolcu otobüste cinsel içerikli video izleyip, kadın yolcuya sarkıntılık eden 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:34 Kaynak: İHA
'te bir yolcu otobüste cinsel içerikli video izleyip, kadın yolcuya sarkıntılık eden 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgilere göre; Eskişehir
Şehirlerarası Otobüs Terminalinden Zonguldak
'a gitmek üzere yolcu otobüsüne binen Necati Ç. (38) otobüs hareket ettikten sonra cinsel içerikli videolar izledi. Ardından yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan 2 bayana da sarkıntılık eden şahıs, bayanların şikayeti üzerine Bilecik'in Bozüyük
ilçesinde Otobüs Terminalinde aracın mola verdiği esnada gözaltına alındı. Kadın yolcular Necati Ç. hakkında şikayetçi olurken, şahıs Bozüyük Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından İlçe Adliye Sarayı'na sevk edildi. Necati Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK
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