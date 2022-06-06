Otobüste elbiseli kadının bacaklarını çekerken yakalanan sapıktan "Mühendisim ben, iki çocuğum var" savunması! - Son Dakika
Üye Girişi

Otobüste elbiseli kadının bacaklarını çekerken yakalanan sapıktan "Mühendisim ben, iki çocuğum var" savunması!

06.06.2022 12:13

Beykoz'da İETT otobüsünde seyahat adam bir adamın elbise giyen kadın yolcunun bacaklarını çektiği fark edildi. Yolcuların tepkisi sonrası fotoğrafı çeken sapık adam, "Kaçmam ben mühendisim, 2 çocuk babasıyım, özür dilerim" diyerek yalvardı. Yaşanan olayın ardından tacizci adam, yolcular tarafından polis ekiplerine teslim edildi.

Bu sabah saatlerinde Beykoz'da hareket halindeki bir İETT otobüsünde bir şahıs, elbise giyen kadın yolculardan birinin bacaklarının fotoğrafını çekti.

FOTOĞRAF ÇEKERKEN YAKALANDI

Diğer yolcuların durumu fark etmesi üzerine otobüste bağrışmalar oldu. Uygunsuz fotoğrafı çekilen kadın, "Fotoğrafımı çekmek ne demek" diye tepki gösterdi. Otobüsteki yolculardan tarafından yaka paça yakalanan tacizci şahıs, "Kaçmam ben mühendisim, 2 çocuk babasıyım, özür dilerim" diyerek yalvardı.

TELEFONUNA BAKTILAR

Tacizci şahsı yakalayan yolcu, cep telefonundan fotoğraflar kısmını açarak uygunsuz fotoğrafın çekildiğini doğruladı. Fotoğrafın çekildiğini doğrulayan yolcu, "Bu fotoğraf ne, 2 çocuk babasıyım diyorsun. Kızın fotoğrafını çekiyorsun" diyerek tepki gösterdi.

Beykoz'da İETT otobüsünde taciz

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Öte yandan yaka paça polis ekiplerine teslim edilen tacizci polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. O anlar kadın bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
500
İETT otobüsünde taciz tartışması İETT otobüsünde taciz tartışması Beykoz'da hafriyat kamyonunun su kanalına uçtuğu kaza kamerada Beykoz'da hafriyat kamyonunun su kanalına uçtuğu kaza kamerada
Kaynak: İHA

İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otobüste elbiseli kadının bacaklarını çekerken yakalanan sapıktan 'Mühendisim ben, iki çocuğum var' savunması! - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:23 Pakistan'da eski Başbakan Imran Han'a suikast düzenlenecek iddiası ülkeyi karıştırdı! Destekçilerinden "tepkimiz agresif olacak" açıklaması geldi
12:13 Otobüste elbiseli kadının bacaklarını çekerken yakalanan sapıktan "Mühendisim ben, iki çocuğum var" savunması!
12:04 İYİ Partili yetkiliden bomba iddia: Kılıçdaroğlu 3 Temmuz'da adaylığını açıklayacak
11:48 Türkiye'de en çok kupası olan teknik direktörler kimler? İşte sıralama
11:31 MTV Sinema ve TV Ödülleri sahiplerine teslim edildi! İşte muhteşem geceden görüntüler
11:29 Stefan Kuntz'dan milli futbolculara "beslenmenize dikkat edin" mesajı! Beslenme uzmanının kitabını hediye etti
11:27 Anayasa Mahkemesi, Millet Partisi tarafından Millet İttifakı'nın ismine yönelik itirazı kabul edilmedi
11:27 Yeni haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL 16,58 seviyelerinde işlem görüyor!
11:25 Pakistan'da şaşkına çeviren olay! Alev alev yanan binayı söndürmek için ezan okudular
10:53 Galatasaray Inter'in Şilili yıldızı Alexis Sanchez için devrede! Teklif 2 yıllık...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 12:36:35. #1.11#
SON DAKİKA: Otobüste elbiseli kadının bacaklarını çekerken yakalanan sapıktan "Mühendisim ben, iki çocuğum var" savunması! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement