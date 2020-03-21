Otobüste eroinle yakalananlardan 1'i tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otobüste eroinle yakalananlardan 1'i tutuklandı - Son Dakika

Otobüste eroinle yakalananlardan 1'i tutuklandı

6 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsünde yapılan aramada üzerinde eroin ele geçirilen 2 yolcudan 1'i tutuklandı.

Otobüste eroinle yakalananlardan 1'i tutuklandı, System.String[]

Konya'nın Seydişehir ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsünde yapılan aramada üzerinde eroin ele geçirilen 2 yolcudan 1'i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, ilçe çıkışında bir dinlenme tesisinde otobüste yaptıkları aramada iki yolcu üzerinde 60 gram eroin ele geçirdi. Üzerlerinde eroin çıkan F. Y. (19) ve S. G. (21) gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan F. Y. ve S.G. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.G. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken F.Y. ise tutuklanarak Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi. - KONYA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Seydişehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:38 Kaynak: İHA

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