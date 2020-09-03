Otobüste "fazla yolcu" gerginliği: Yolcular önce şoförle sonra birbirleriyle tartıştı - Son Dakika

Otobüste "fazla yolcu" gerginliği: Yolcular önce şoförle sonra birbirleriyle tartıştı

Taksim-Fatih Kocamustafapaşa arasında sefer yapan bir otobüste "fazla yolcu" gerginliği yaşandı.

Otobüste

Taksim- Fatih Kocamustafapaşa arasında sefer yapan bir otobüste "fazla yolcu" gerginliği yaşandı. Yolcular önce fazla yolcu aldığı için şoförle tartıştı. Ardından bazı vatandaşların kalabalık olduğunu gördüğü halde otobüse bindiği gerekçesiyle yolcular arasında tartışma çıktı.

Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otobüslerde belirli sayıda yolcu taşınması yönündeki karara rağmen bazı sürücüler fazla yolcu almaya devam ediyor. Taksim- Fatih Kocamustafapaşa arasında sefer yapan bir otobüste akşam saatlerinde "fazla yolcu" gerginliği yaşandı. Vatandaşlar fazla yolcu alan otobüs şoförüne "İçişleri Bakanlığı sana sayı vermiş. Fazla yolcu alamazsın" diyerek tepki gösterdi.

"Beğenmiyorsan arkadaki arabayı bekle o zaman"

Otobüs şoförü ise, "Sabahın 6'sında kalkıyoruz size bu saate kadar hizmet ediyoruz. Bana hakaret etmeye hakkınız yok. İnsanlar mağdur olmasın diye aldım. Beğenmiyorsan arkadaki arabayı bekle o zaman" diyerek kendini savundu. Yolcular ve şoför arasındaki tartışma bir süre devam etti.

"İnsanlarımızda da suç var, kalabalık olduğunu görüyorsun, binme"

Şoförle yaşanan tartışmanın ardından yolcular bu kez de kendi aralarında tartışmaya başladı. Bir yolcu, otobüsün kalabalık olduğunu gördüğü halde otobüse binen diğer yolculara "İnsanlarımızda da suç var. Kalabalık olduğunu görüyorsun, binme. Zaten 10 dakikada bir otobüs geçiyor" diyerek sitem etti. Bunun üzerine başka bir yolcu, "Hepsi zaten kalabalık geliyor. Neye bineceğiz biz. Eve yürüyerek mi gidelim. Ben 3 tane otobüse binmedim hepsi tıklım tıklım ne yapayım? Saatlerce bekleyeyim mi?" dedi.

Başka bir yolcu ise, "Bekle. Ben bir saat otobüs bekledim" diyerek kalabalık otobüse binmenin yanlış olduğunu söyledi. Kalabalık olduğu halde otobüse binmenin cahillik olduğunu söylen bir yolcuya ise diğer yolculardan sert tepki geldi. - İSTANBUL

Kocamustafapaşa, Taksim, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 20:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otobüste 'fazla yolcu' gerginliği: Yolcular önce şoförle sonra birbirleriyle tartıştı - Son Dakika

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