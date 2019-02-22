Otobüste Fenalaşan Yolcuyu Acil Servise Götürdü
1 saat önce
Niğde'de özel bir halk otobüs şoförü 46 yaşındaki Hamza Özkaynak, fenalaşan yolcusunu Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü.
Niğde
'de özel bir halk otobüs şoförü 46 yaşındaki Hamza Özkaynak, fenalaşan yolcusunu Ömer Halisdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü.
Niğde Özel Halk Otobüsleri taşıyıcı kooperatifinde 53 numaralı halk otobüsüne binen bir kadın, şoför Hamza Özkaynak'ın arka koltuğuna oturdu. Bir süre sonra fenalaşan kadın koltuğa yığıldı. İsmi açıklanmayan kadın yolcunun fenalaştığını fark eden sürücü, hiç beklemeden aracını güzergahını değiştirdi ve Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne gitti. Kadın yolcu, sağlık görevlileri yaptığı ilk müdahalesi sonrası tedavi altına alındı. Bu anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:56 Kaynak: DHA
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