OTOBÜSTE FENALAŞAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ - Son Dakika
Üye Girişi

OTOBÜSTE FENALAŞAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ

05.04.2022 17:15

KOCAELİ'de Gebze'den İzmit'e giden özel halk otobüsünün sürücüsü Salih Küçük, araçta fenalaşan yolcuyu otobüsteki yolcularla beraber hastaneye yetiştirdi.

KOCAELİ'de Gebze'den İzmit'e giden özel halk otobüsünün sürücüsü Salih Küçük, araçta fenalaşan yolcuyu otobüsteki yolcularla beraber hastaneye yetiştirdi. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay dün sabah saatlerinde İzmit-Gebze arasında çalışan 41 J 6059 plakalı özel halk otobüsünde meydana geldi. İzmit'e doğru seyir halinde olan otobüs Hereke bölgesinden geçtiği sırada, bir kadın yolcu fenalaştı. Diğer yolcular fenalaşan genç kıza müdahalede bulunurken, aracın dörtlülerini yakan sürücü Salih Küçük, hiçbir durakta durmadan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Acil servise götürülen genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"AYNADAN BAKTIĞIMDA SARSILDIĞINI GÖRDÜM"

Olay anını anlatan sürücü Salih Küçük, "Genç bir yolcumuz, 18-20 yaşlarında bir kızımız ayakta yolculuk yapıyordu. Arabada yaklaşık 8-10 kişi ayaktaydı. Aynadan baktığımda sarsıldığını gördüm. Diğer yolcuları ikaz ettim. O arada kız düşmek üzereyken diğer yolcular tuttular. Kalp krizi geçirdiğini düşündük. Yolcular arasında sağlıkçı bir bayan vardı. Onun müdahalesiyle kızımıza ilk müdahaleyi yaptık. Sonra ben hızlı bir şekilde, yolcu indirmeden onu hastaneye yetiştirdim. 6 durağa hiç girmeden, aracın dörtlülerini yakarak, hızlı bir şekilde hastaneye yetiştirdik. Daha sonra hastaneyi aradım. Kızımızın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim" dedi.

"KENDİ KIZIM GİBİ HİSSETTİM"

Kendisinin de baba olduğunu söyleyen sürücü Küçük, "Olay olduğunda durmadan hastaneye gideceğimi söyleyerek diğer yolculardan izin aldım. Yolcuların hepsi de teşekkür etti. Ben o kızı, o anda kendi kızım gibi hissettim. Ben de bir kız babasıyım. O yüzden benim için gençler çok önemli. Kendisinin öğrenci olduğunu da görmüştüm. O yüzden hastaneye yetiştirdiğim için de mutluyum" şeklinde konuştu.

OTOBÜSTE FENALAŞAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ
OTOBÜSTE FENALAŞAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ
OTOBÜSTE FENALAŞAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ

YORUMLAR
500
İŞÇİ SERVİSİ İLE TIR ÇARPIŞTI, ÇOK SAYIDA YARALI VAR İŞÇİ SERVİSİ İLE TIR ÇARPIŞTI, ÇOK SAYIDA YARALI VAR Kocaeli'de tır ile servis midibüsü çarpıştı, 20 kişi yaralandı Kocaeli'de tır ile servis midibüsü çarpıştı, 20 kişi yaralandı Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Salih Küçük, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOBÜSTE FENALAŞAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ - Son Dakika


Son Dakika
17:21 Öğretmenlerin tanışıp evlenmelerini sağlamak amacıyla kurulan hesap tepki çekti! Sendika sert bir dille eleştirdi
17:17 Rıdvan Dilmen, 10 Nisan'da oynanacak dev derbide favori gördüğü takımı açıkladı!
16:33 Çekya'dan Ukrayna'ya yardım eli uzandı! Çok sayıda Rus yapımı T-72 tankı gönderdiler
16:23 Luis Suarez'in menajeri, Fenerbahçe ve Beşiktaş için İstanbul'da
16:22 Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etmişti! Saldırgana ait yeni görüntüler ortaya çıktı
16:19 Bir de gülerek etrafa el salladı! Market arabasıyla tankere tutunarak yolculuk eden adam her yerde aranıyor
16:08 Cansu Dere, La Case De Papel oyuncusuna ödül verdi! İspanyolca konuşunca büyük alkış aldı
16:01 MHP Milletvekili Baki Ersoy, "Zamları görmezden gelemeyiz" sözlerinden sonra disipline sevk edildi
15:41 Nisa bebekten acı haber geldi: Hayatını kaybetti!
15:29 NATO Sekreteri Stoltenberg: Avrupa'da yıllardır tanık olmadığımız bir vahşetle karşı karşıyayız, Putin savaş suçu işliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 17:33:24. #1.13#
SON DAKİKA: OTOBÜSTE FENALAŞAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement