Otobüste fenalaşan yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi

Kahramanmaraş
'ta bindiği özel halk otobüsünde fenalaşan kadın yolcu, şoför tarafından hastaneye ulaştırıldı.
Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Avşar Kampüsü hattında yolcu taşıyan özel halk otobüsünün şoförü Derviş Kara
, kent merkezine geldiğinde dikiz aynasından yolculardan birinin fenalaştığını gördü.
Güzergahını değiştiren kara, rahatsızlanan Şeyma B'yi Necip Fazıl Şehir Hastanesi
Yörükselim ek hizmet binasına ulaştırdı.
Rahatsızlanan yolcunun, hastanede gerekli tedavisinin ardından gün içerisinde taburcu edileceği öğrenildi.
Öte yandan, kadın yolcunun otobüste rahatsızlanması, araç içindeki güvenlik kamerasına da yansıdı.