Son Dakika Haberleri: Otobüste fenalaşan yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi
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Otobüste fenalaşan yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi

52 dakika önce

Kahramanmaraş'ta bindiği özel halk otobüsünde fenalaşan kadın yolcu, şoför tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Kahramanmaraş'ta bindiği özel halk otobüsünde fenalaşan kadın yolcu, şoför tarafından hastaneye ulaştırıldı.
Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü hattında yolcu taşıyan özel halk otobüsünün şoförü Derviş Kara, kent merkezine geldiğinde dikiz aynasından yolculardan birinin fenalaştığını gördü.
Rahatsızlanan kadın yolcu Şeyma B., ambulans gelmesini beklenmeyen otobüs sürücüsü Kara tarafından güzergah değiştirilerek Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet binasına götürüldü.
Rahatsızlanan yolcunun, hastanede gerekli tedavisinin ardından gün içerisinde taburcu edileceği öğrenildi.
Olay anı güvenlik kamerasında
Kadın yolcunun otobüste rahatsızlanması, araç içindeki güvenlik kamerasının kayıtlarına da yansıdı.
Görüntülerde, otobüste oturan Şeyma B. fenalaşması üzerine diğer kadınlar müdahale ediyor. Otobüs şoförünün diğer araçlardan korna çalarak yol istemesi ve hastaneye ulaşma anı ile kadının otobüsten indirilmesi yer alıyor.
Otobüste fenalaşan yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:05 Kaynak: AA
Derviş Kara, Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Güncel
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