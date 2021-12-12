OTOBÜSTE FENALAŞAN YOLCUYU SÜRÜCÜ HASTANEYE YETİŞTİRDİ - Son Dakika

İZMİT'te, belediye otobüsünde kadın yolcunun fenalaşması üzerine güzergahından çıkan şoför, en yakındaki hastaneye gitti. Hastayı sağlık görevlilerine teslim eden sürücücü ardından seferini tamamladı.

Olay dün öğleden sonra İzmit Doğu Kışla Parkı-Erenler seferini yapan 11 nolu hatta meydana geldi. Belediye otobüsü Leyla Atakan Caddesi'nden geçtiği sırada diğer yolcuların uyarısı ile araçtaki bir kadın yolcunun fenalaştığını gören 41 HB 639 plakalı otobüsün sürücüsü, güzergahından çıkarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne gitti. Acil servis önünde araçtan indirilen hasta yolcu, tekerlekli sandalye ile içeriye alınırken, şoför ise seferine devam etti. Tansiyon hastası olduğu öğrenilen kadın yolcunun ise tedavisinin zamanında müdahale ile durumunun iyi oylduğu belirtildi.