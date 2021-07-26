Otobüste genç kıza sarkıntılığa 1 yıl 8 ay hapis - Son Dakika

KAYSERİ'de halk otobüsünde Y.T. (21) isimli genç kıza sarkıntılık yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ü.K. (28), 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocasinan ilçesinde 3 yıl önce özel halk otobüsünde seyahat eden Ü.K., iddiaya göre ayaktaki Y.T.'yi elle taciz etti. Y.T., polisi arayarak şikayetçi oldu. İhbar üzerine gelen polis, Ü.K.'yi gözaltına aldı. Şüpheli Ü.K. hakkında 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar' suçundan soruşturma başlatılarak, iddianame düzenlendi. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, müşteki ve sanık katılmadı. Mahkeme Hakimi Birol Küçük, sanık Ü.K.'yi, 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın geçmiş sabıkaları nedeniyle cezasını ertelemedi.