Otobüste genç kızı taciz ettiği iddia edilen adam, vatandaşlar tarafından darbedildi - Son Dakika
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Otobüste genç kızı taciz ettiği iddia edilen adam, vatandaşlar tarafından darbedildi

03.06.2022 21:17

İstanbul'un Pendik ilçesinde İETT aracındaki alkollü bir şahsın, 15 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddiası ortalığı karıştı. Vatandaşlar tarafından otobüsten indirilen adam, darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te İETT aracına binen ve henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, otobüs içerisinde yolculuk eden 15 yaşındaki kızı taciz etti. Durumu fark eden otobüsteki diğer yolcular, alkollü olduğu iddia edilen şahsı araçtan indirerek darp etti.

DARP ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Taciz şüphelisi ile vatandaşlar arasındaki yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taciz şüphelisi olduğu iddia edilen şahsın çevredeki vatandaşlar tarafından alıkonulduğu ve yüzünün kanlar içerisinde olduğu görülüyor.

Otobüste 15 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs vatandaşlarca darbedildi
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Kaynak: İHA

Pendik, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otobüste genç kızı taciz ettiği iddia edilen adam, vatandaşlar tarafından darbedildi - Son Dakika

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