Otobüste genç kızı taciz ettiği iddia edilen adam, vatandaşlar tarafından darbedildi

Pendik'te İETT aracına binen ve henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, otobüs içerisinde yolculuk eden 15 yaşındaki kızı taciz etti. Durumu fark eden otobüsteki diğer yolcular, alkollü olduğu iddia edilen şahsı araçtan indirerek darp etti.

DARP ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Taciz şüphelisi ile vatandaşlar arasındaki yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taciz şüphelisi olduğu iddia edilen şahsın çevredeki vatandaşlar tarafından alıkonulduğu ve yüzünün kanlar içerisinde olduğu görülüyor.