Otobüste HES kodu tartışmasında bir yolcuyu yaralayan şüpheli adliyede - Son Dakika

Otobüste HES kodu tartışmasında bir yolcuyu yaralayan şüpheli adliyede

30.03.2021 16:01
Otobüste HES kodu tartışmasında bir yolcuyu yaralayan şüpheli adliyede, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesinde, ulaşım kartında HES kodu yüklü olmadığı için şoför tarafından otobüse alınmak istenmeyince çıkan tartışmada Ferhat Ş. (46), yolculardan Uğur Ersü'yü yanındaki bıçakla yaraladı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, ulaşım kartında HES kodu yüklü olmadığı için şoför tarafından otobüse alınmak istenmeyince çıkan tartışmada Ferhat Ş. (46), yolculardan Uğur Ersü'yü yanındaki bıçakla yaraladı. Olayın ardında polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Ferhat Ş., adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen 22 Mart Pazartesi, saat 06.45 sıralarında Bahri Baba Otobüs Durağı'nda meydana geldi. Ballıkuyu-Konak seferini yapan belediye otobüsüne binmek isteyen Ferhat Ş., toplu ulaşımda kullanılan 'İzmirim' kartında HES kodu yüklenmemiş olması nedeniyle şoför tarafından uyarılınca, tartışma çıktı. Diğer yolcularda Ferhat Ş.'ye tepki gösterdi. Tepki gösteren yolculardan Uğur Ersü ile Ferhat Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmaya diğer yolcularda katılınca arbede yaşandı. Arbedede Ferhat Ş. cebinden çıkardığı bıçakla Ersü'yü yaralayıp, kaçtı. Diğer yolcuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Ersü'yü ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki tedavinin ardından Ersü, taburcu edildi. Otobüsün güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlenen olayın ardından polis harekete geçti. Şüpheli Ferhat Ş. dün yakalanıp, gözaltına alındı. Ferhat Ş., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.


- İzmir
Otobüste HES kodu tartışmasında bir yolcuyu yaralayan şüpheli adliyede
Otobüste HES kodu tartışmasında bir yolcuyu yaralayan şüpheli adliyede
Otobüste HES kodu tartışmasında bir yolcuyu yaralayan şüpheli adliyede
Otobüste HES kodu tartışmasında bir yolcuyu yaralayan şüpheli adliyede
Otobüste HES kodu tartışmasında bir yolcuyu yaralayan şüpheli adliyede
Otobüste HES kodu tartışmasında bir yolcuyu yaralayan şüpheli adliyede
Otobüste HES kodu tartışmasında bir yolcuyu yaralayan şüpheli adliyede

HES kodu, 22 Mart, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otobüste HES kodu tartışmasında bir yolcuyu yaralayan şüpheli adliyede - Son Dakika


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