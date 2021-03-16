Otobüste içinde 700 dolar olan cüzdan buldu, günlerce sahibini aradı - Son Dakika

Otobüste içinde 700 dolar olan cüzdan buldu, günlerce sahibini aradı

Otobüs şoförü otobüsünde bulunan 700 doları sahibine ulaştırdı

Cüzdanın bulunduğu anlar kameralara yansıdı

İSTANBUL - İstanbul'da özel halk otobüsünde bulunan ve içinde 700 dolar olan cüzdan, günler süren uğraşların ardından otobüs şoförü tarafından sahibine ulaştırıldı. Cüzdanın bir vatandaş tarafından bulunup, şoföre teslim edildiği anlar otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Otobüs şoförü Ali Aynıkoğlu, ödemesi olan vatandaşın cüzdanına kavuştuğunda mutlu olduğunu ve kendisine dua ettiğini söyledi.

Olay, 9 Mart günü 86V numaralı Eyüpsultan- Vezneciler hattında çalışan bir otobüste meydana geldi. Öğrenilen bilgilere göre, bir vatandaş son duraktan kalkan otobüsün koltuğunda cüzdan buldu ve otobüs şoförü Ali Aynıkoğlu'na teslim etti. Şoför Aynıkoğlu, seferini tamamlamasının ardından cüzdanı açtı ve içinde 700 dolar ile bir avukata ait telefon numarasının yazılı bulunduğu bir kağıt olduğunu gördü. Durumu bağlı olduğu şirket yetkililerine bildiren Aynıkoğlu, cüzdanda telefon numarasını bulduğu avukat aracılığı ile cüzdanın sahibine ulaşmaya çalıştı. Birkaç gün süren uğraşın ardından cüzdan, 700 dolar ile birlikte sahibine teslim edildi.

"Ödemesi olduğu için üzerinde taşıyormuş parayı"

Olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan otobüs şoförü Ali Aynıkoğlu, "Yolcunun biri cüzdanı koltukta bulmuş, bana getirdi. Ben de hiç açmadım, bakmadım. Cüzdana durağa gelince baktık kimlik ve telefon numarası vardı. Bir avukatın numarası vardı, kendi telefonu yoktu. İşim bittikten sonra şirketteki yöneticilere bildirdim. Avukat aracılığıyla aramaya çalıştık. Aramamız 1-2 gün sürdü. Cüzdanın içinde 700 dolar vardı. Kendisinin söylemesine göre eşinin biriktirdiği paraymış. Ödemesi olduğu için üzerinde taşıyormuş. Biz parayı teslim edince çok sevindi, çok mutlu oldu, Allah razı olsun dedi" ifadelerini kullandı.

"Mutlu oldular, çok dua etti bana"

Otobüste bulunan eşyaları sahiplerine ulaştırmak için çalıştıklarını söyleyen Aynıkoğlu, "Bizim şoför arkadaşların çoğu bir şey bulunduğu zaman onu ulaştırmak için ya şeflerimize ya yöneticilerimize bir şekilde bildiriyorlar. Onun sahibini arıyoruz. Gariban parası olduğu belliydi. Bu parayı bulunca çok sevindiler, mutlu oldular. Çok dua etti bana. Ben dua aldım. Bu durumlarda çok hassasız biz bulursak, bir şekilde iletiyoruz. Bize teslim eden arkadaş da iyiydi demek ki. O olmasa ben zaten ulaştıramazdım sahibine" şeklinde konuştu.