Otobüste kadın yolcuya sarkıntılık iddiasıyla gözaltına alındı
4 saat önce
ESKİŞEHİR'den yola çıkan yolcu otobüsünde cep telefonunda cinsel içerikli video izleyip, kadın yolcuya sarkıntılık ettiği öne sürülen N.Ö. (39), Bilecik'in Bozüyük ilçesi otogarında gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:50 Kaynak: DHA
ESKİŞEHİR'den yola çıkan yolcu otobüsünde cep telefonunda cinsel içerikli video izleyip, kadın yolcuya sarkıntılık ettiği öne sürülen N.Ö. (39), Bilecik
'in Bozüyük
ilçesi otogarında gözaltına alındı.
? Eskişehir
'den yolcu otobüsüyle Zonguldak
'a gitmek için yola çıkan N.Ö., iddiaya göre yolculuk sırasında cep telefondan cinsel içerikli videolar izledi. N.Ö. daha sonra kadın yolculardan birine sarkıntılık etti. Kadının ihbarı üzerine N.Ö., Bilecik'in Bozüyük ilçe otogarında duran otobüste gözaltına alındı. Kadın yolcu, N.Ö.'den şikayetçi oldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen ve suçlamaları kabul etmeyen N.Ö. elleri önden kelepçeli olarak Bozüyük Adliyesi'ne sevk edildi.
- Bilecik
Otobüste cinsel içerikli video izleyip kadın yolcuyu taciz etti!
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