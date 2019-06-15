Son Dakika Haberleri: Otobüste kadın yolcuya sarkıntılık iddiasıyla gözaltına alındı
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Otobüste kadın yolcuya sarkıntılık iddiasıyla gözaltına alındı

4 saat önce

ESKİŞEHİR'den yola çıkan yolcu otobüsünde cep telefonunda cinsel içerikli video izleyip, kadın yolcuya sarkıntılık ettiği öne sürülen N.Ö. (39), Bilecik'in Bozüyük ilçesi otogarında gözaltına alındı.

Otobüste kadın yolcuya sarkıntılık iddiasıyla gözaltına alındı, System.String[]
ESKİŞEHİR'den yola çıkan yolcu otobüsünde cep telefonunda cinsel içerikli video izleyip, kadın yolcuya sarkıntılık ettiği öne sürülen N.Ö. (39), Bilecik'in Bozüyük ilçesi otogarında gözaltına alındı.
? Eskişehir'den yolcu otobüsüyle  Zonguldak'a gitmek için yola çıkan N.Ö., iddiaya göre yolculuk sırasında cep telefondan cinsel içerikli videolar izledi. N.Ö. daha sonra kadın yolculardan birine sarkıntılık etti. Kadının ihbarı üzerine N.Ö., Bilecik'in Bozüyük ilçe otogarında duran otobüste gözaltına alındı. Kadın yolcu, N.Ö.'den şikayetçi oldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen ve suçlamaları kabul etmeyen N.Ö. elleri önden kelepçeli olarak Bozüyük Adliyesi'ne sevk edildi.


- Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:50 Kaynak: DHA
Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Güncel
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