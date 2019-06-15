Otobüste kadın yolcuya sarkıntılık iddiasıyla gözaltına alındı (2)
4 saat önce
TUTUKLANDIEskişehir'den yola çıkan yolcu otobüsünde cep telefonunda cinsel içerikli video izleyip, kadın yolcuya sarkıntılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen N.Ö. (39), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:05 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Eskişehir'den yola çıkan yolcu otobüsünde cep telefonunda cinsel içerikli video izleyip, kadın yolcuya sarkıntılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen N.Ö. (39), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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