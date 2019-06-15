Son Dakika Haberleri: Otobüste kadın yolcuya sarkıntılık iddiasıyla gözaltına alındı (2)
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Otobüste kadın yolcuya sarkıntılık iddiasıyla gözaltına alındı (2)

4 saat önce

TUTUKLANDIEskişehir'den yola çıkan yolcu otobüsünde cep telefonunda cinsel içerikli video izleyip, kadın yolcuya sarkıntılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen N.Ö. (39), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Otobüste kadın yolcuya sarkıntılık iddiasıyla gözaltına alındı (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Eskişehir'den yola çıkan yolcu otobüsünde cep telefonunda cinsel içerikli video izleyip, kadın yolcuya sarkıntılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen N.Ö. (39), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:05 Kaynak: DHA
Eskişehir, Güncel
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