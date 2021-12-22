OTOBÜSTEKİ CÜZDAN ÇALINMA ANI KAMERADA - Son Dakika

MERSİN'de şehir içi yolcu otobüsünde seyahat eden kadının montunun cebinden cüzdanının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 18 Aralık'ta saat 21.30 sıralarında şehir içi yolcu otobüsünde meydana geldi. Durakta otobüse binen kimliği belirlenemeyen genç, ön koltukta oturup cep telefonuyla ilgilenen kadının cebinden cüzdanını çaldı. Saniyeler içinde yaşanan hırsızlık olayı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Eve gidince cüzdanının olmadığını fark eden kadının şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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