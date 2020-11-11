Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin etti, 'İki taraflı zannettim' dedi (4) - Son Dakika

Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin etti, 'İki taraflı zannettim' dedi (4)
11.11.2020 16:23
TUTUKLANDIBursa'da, halk otobüsünde kadınlara bakarak, kendisini tatmin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Çetin (38), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Bursa'da, halk otobüsünde kadınlara bakarak, kendisini tatmin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Çetin (38), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çetin, 'cinsel taciz' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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