İki tarafın kavgası otobüsteki vatandaşların müdahalesiyle son bulurken, yaşanan o anlar otobüsteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul 'da yabancı uyruklu 4 kadın ile bir grup Türk erkeği arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taraflar arasında yumruk yumruğa kavgaya dönüşürken, vatandaşlardan birisi "Ben boksörüm, sakin" diyerek ortalığı yatıştırmaya çalıştı.

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Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otobüste kadınlarla erkekler birbirine girdi! Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişinin neden, 'Ben boksörüm, sakin' dediği anlaşılamadı - Son Dakika

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