Otobüste kadınlarla erkekler birbirine girdi! Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişinin neden, "Ben boksörüm, sakin" dediği anlaşılamadı - Son Dakika
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Otobüste kadınlarla erkekler birbirine girdi! Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişinin neden, "Ben boksörüm, sakin" dediği anlaşılamadı

08.07.2022 12:50

İstanbul'da gün geçmiyor ki bir başka tuhaflık yaşanmasın. Bahçeşehir'den Taksim'e giden belediye otobüsünde yer verme nedeniyle kavga çıktı. Yabancı uyruklu 4 kadın ile bir grup Türk erkeği yumruk yumruğa birbirine saldırırken, vatandaşlardan birinin "Ben boksörüm, sakin" dediği görüldü. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul'da yabancı uyruklu 4 kadın ile bir grup Türk erkeği arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taraflar arasında yumruk yumruğa kavgaya dönüşürken, vatandaşlardan birisi "Ben boksörüm, sakin" diyerek ortalığı yatıştırmaya çalıştı.

O ANLAR KAMERADA

İki tarafın kavgası otobüsteki vatandaşların müdahalesiyle son bulurken, yaşanan o anlar otobüsteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otobüste kadınlarla erkekler birbirine girdi! Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişinin neden, 'Ben boksörüm, sakin' dediği anlaşılamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otobüste kadınlarla erkekler birbirine girdi! Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişinin neden, "Ben boksörüm, sakin" dediği anlaşılamadı - Son Dakika
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