Son Dakika Haberleri: Otobüste Kalp Krizi Geçiren Kadını Hastaneye Yetiştirdi

Otobüste Kalp Krizi Geçiren Kadını Hastaneye Yetiştirdi

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsünde kalp krizi geçiren kadın, şoför tarafından güzergah değiştirilerek hastaneye yetiştirildi.

Otobüste Kalp Krizi Geçiren Kadını Hastaneye Yetiştirdi, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsünde kalp krizi geçiren kadın, şoför tarafından güzergah değiştirilerek hastaneye yetiştirildi.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Denlier idaresindeki 16 M 6059 plakalı halk otobüsüne kızıyla binen Servet Turan, yolda fenalaştı.

Olayı fark eden sürücü Denlier, güzergahtan çıkıp hızlı hareket ederek kadını İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü.

Tedavi altına alınan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, otobüste yaşananlar araç içi güvenlik kamerasına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:59 Kaynak: AA

Bursa, İnegöl, Kalp Krizi, Güncel
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