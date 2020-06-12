Otobüste kalp krizi geçiren yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

BURSA'da, seyir halindeki otobüste kalp krizi geçiren kadın yolcuyu, otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi. Kadına ilk müdahale yolcular tarafından yapılırken, o anlar ise kameraya yansıdı.

Bursa'da, çarşamba günü akşam saatlerinde, Uludağ Üniversitesi ile kent merkezi arasında sefer yapan özel halk otobüsünde, bir kadın kalp krizi geçirerek, bayıldı. Yere yığılan kadına ilk müdahaleyi yolcular yaptı. Yolcuların uyardığı şoför Furkan Karaca, aracını en yakın hastaneye doğru sürdü. Yoğun trafiğe rağmen flaşörlerini yakarak ilerleyen Karaca, hastayı hastaneye yetiştirdi. Sağlık ekipleri, yolcuların yardımıyla otobüsten indirilen kadını sedyeyle hastaneye taşıdı. Tedaviye alınan kadının, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Koltuğunda tek başına otururken kadının fenalaşıp, yere yığılması, yolcuların müdahalesi ve şoförün kadını hastaneye ulaştırma çabası otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.