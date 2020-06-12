Otobüste kalp krizi geçiren yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi (2) - Son Dakika

O ŞOFÖR KONUŞTU: ANNE YA DA BABAMIZ DA OLABİLİRDİ

Bursa'da, seyir halindeki otobüsünde kalp krizi geçiren kadın yolcuyu hastaneye yetiştiren şoför Furkan Karaca, o anları anlattı. Trafiği aşa aşa gittiklerini kaydeden Karaca, "Uludağ Üniversitesi-Heykel hattı güzergahında çalışıyordum. Beşevler mevkisine geldiğim zaman birden bir teyzenin otobüs içerisinde kalp krizi geçirdiğini gördük. O esnada seyir halindeydim. İlk önce hanımefendinin aniden kalp krizi geçirmesi sonucu diğer yolcularımız müdahale etmeye çalıştı. Hanımefendinin yerinde anne ya da babamız da olabilirdi. O anda bir rol biçtim kendime. Soğukkanlılığımı korudum ve flaşlarını yaktım bir elimle de kornayla trafiği açtım. Akşam trafiği olması sebebiyle inanılmaz bir trafik vardı. Trafiği aşa aşa atlatmaya çalıştık. Burada bütün meslektaşlarıma örnek olmaya çalıştım. Bu durumda yolcularımız da soğuk kanlılıklarını korudular. O an sadece hastaneye nasıl ulaşabilirim, diye baktım ve çok şükür kazasız belasız yetiştik" dedi.

Koronavirüs sürecinin de bir anlık gözünden silindiğini belirten Karaca, "İlk etapta insan ne yapacağını şaşırıyor ama biz elimizden geleni yaparak hastayı hastaneye yetiştirdik. Hastaneye 10 dakikada vardık. Hastaneye yakındık ve kolay ulaştık. Sağlık çalışanları ilk müdahaleyi otobüsün içinde yaptılar daha sonra teyzeyi hastaneye aldılar. Üstümüze düşen neyse biz fazlasıyla yapmaya çalıştık" diye konuştu.

Öte yandan hastanede tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Derya EVREN/BURSA,