Son Dakika Haberleri: Otobüste Kitap Okuma Etkinliği

Otobüste Kitap Okuma Etkinliği

33 dakika önce

Batman'da otobüste kitap okuma etkinliği yapıldı.

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Batman'da otobüste kitap okuma etkinliği yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesi ile Batman Okusun Grubunca, kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik, Batman Bölge Devlet Hastanesi önündeki durakta başladı.

Kitapların bulunduğu belediye otobüsüne binen vatandaşlar, gidecekleri yere kadar kitap okudu.

Batman Okusun Grubu Temsilcisi Serhat Sevim, yaptığı açıklamada, başta gençler olmak üzere herkesi okumaya teşvik etmek için çalışmalar yürüttüklerini, bu konuda farkındalık oluşturmak için farklı etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

Yolcu Veysi Mercimekçi, otobüse bindiğinde çok sayıda kişinin kitap okuduğunu görünce şaşırdığını belirtti.

Yusuf Calp ise sosyal medyadan öğrendiği etkinliğe destek vermek istediğini, herkese kitap okumasını tavsiye ettiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:06 Kaynak: AA

Batman, Güncel
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