Otobüste 'koltuk' kavgası; şoför kulağından bıçaklandı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, özel halk otobüsü şoförü, yanındaki koltuğa oturmak isteyen yolcuya koronavirüs tedbirleri nedeniyle izin vermeyince çıkan kavgada kulağından bıçaklandı. Olayla ilgili M.K. ve A.K. isimli kardeşler gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Kartepe D-100 yolu Köseköy Işıklar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 41 F 0569 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Murat C., yanındaki koltuğa oturmak isteyen M.K. adlı yolcuya koronavirüs tedbirleri nedeniyle izin vermedi. Şoför Murat C. ile yolcu M.K. ve yanındaki kardeşi A.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat C., otobüsü durdurarak, dışarı çıktı. Şoför ile 2 kardeşin tartışması, kavgaya dönüştü. Murat C., kardeşlerden birinin salladığı bıçak ile kulağından hafif yaralandı. Şoför, olay yerinden geçen başka arkadaşının aracıyla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Murat C.'nin kulağının arka kısmında 1 santimetre genişliğinde kesik olduğu belirlendi. Pansuman yapılan şoför, daha sonra taburcu edildi. Olay yerinden kaçan M.K. ve A.K. isimli kardeşler ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.