Son Dakika Haberleri: Otobüste Liseli Kızlara İstismar Şüphelisi: Şeytana Uydum (2)- Yeniden

Otobüste Liseli Kızlara İstismar Şüphelisi: Şeytana Uydum (2)- Yeniden

1 saat önce

Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine'Otobüste liseli kızları taciz şüphelisi: Şeytana uydum' başlıklı haberimizde, şüphelinin işlediği suç vasfının 'Çocuğun cinsel istismarı' olması nedeniyle, kaynagından yapılan düzeltmeyle yeniden servis ediyoruz.

Otobüste Liseli Kızlara İstismar Şüphelisi: Şeytana Uydum (2)- Yeniden, System.String[]
Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine

'Otobüste liseli kızları taciz şüphelisi: Şeytana uydum' başlıklı haberimizde, şüphelinin işlediği suç vasfının 'Çocuğun cinsel istismarı' olması nedeniyle, kaynagından yapılan düzeltmeyle yeniden servis ediyoruz.

YENİDEN

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Muammer ŞEN/KARAMAN, - KARAMAN'da belediye otobüsünde lise öğrencisi 2 kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Uyar (36), tutuklandı. Uyar'ın ifadesinde, "Etek giyen kızlar önüme gelerek durdu. Ben de bir süre sonra dayanamayıp şeytana uydum" dediği belirtildi.

Pazartesi günü, okullarına gitmek için bindikleri belediye otobüsünde ayakta yolculuk yapan ikisi de 16 yaşında olan kız öğrenciler, koltukta oturan Mustafa Uyar'ın, iddiaya göre cinsel istismarına uğradı. Kızlar, çığlık atarak tepki gösterdi. Otobüs şoförü kapıları kilitleyip, polise haber verdi. Gelen polisler, bir bisküvi fabrikasında işçi olarak çalışan Mustafa Uyar'ı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uyar, mahkemeye çıkarıldı. Buradaki ifadesinde, "Belediye otobüsünde oturduğum koltuk alçakta kalıyordu. Etek giyen kızlar önüme gelerek durdu. Ben de bir süre sonra dayanamayıp şeytana uydum. Yaptığım bu olaydan dolayı pişmanım" dediği belirtilen Mustafa Uyar, küçük yaştaki çocuklara cinsel istismar suçundan tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:18 Kaynak: DHA

Karaman, Mustafa Uyar, 3. Sayfa
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