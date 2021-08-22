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OTOBÜSTE MASKE TARTIŞMASI KAMERADA - Son Dakika

OTOBÜSTE MASKE TARTIŞMASI KAMERADA

22.08.2021 09:45

*Maskesini burnunun altına indiren kişi ile yolcular arasındaki tartışma kameraya yansıdı.

*Maskesini burnunun altına indiren kişi ile yolcular arasındaki tartışma kameraya yansıdı.

Melike YAZGILI/ - KADIKÖY'den Pendik'e giden İETT otobüsündeki yolcu maskesini burnunun altına indirince diğer yolcular tepki gösterdi, otobüs karıştı. O anlar yolcular tarafından cep telefonu kemarası ile kaydedildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kadıköy'den Pendik'e giden 16 numaralı İETT otobüsünde yaşandı. Otobüste maskesini burnunun altında takan bir yolcu ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Önce uyarılan kişi maskesini düzeltmeyince otobüsteki diğer yolcularında tepkisiyle karşılaştı. Tartışmaya otobüsteki diğer yolcular da karıştı. Bazı yolcular koronavirüs geçirdikleri halde maske takmaya devam ettiklerini söylerken, bazıları da hastanede tüm gün çalıştıkları halde maskelerini çıkarmadıklarını ifade etti. Maskesinin konuştukça kaydığını söyleyen kişi, kalabalığı ikna edemedi ve ortalık karıştı. Maskesini çenesinin altında takan kişi ile otobüsten inmesini isteyen diğer yolcular uzun süre tartıştı. O anlar otobüsteki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öte yandan otobüs şöförü maskesini burnunun altında takan yolcunun otobüsten inmesini istedi. Ancak yolcu kabul etmeyerek devam etti.

OTOBÜSTE MASKE TARTIŞMASI KAMERADA
OTOBÜSTE MASKE TARTIŞMASI KAMERADA
OTOBÜSTE MASKE TARTIŞMASI KAMERADA
OTOBÜSTE MASKE TARTIŞMASI KAMERADA

Kadıköy, Pendik, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOBÜSTE MASKE TARTIŞMASI KAMERADA - Son Dakika


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