Son Dakika Haberleri: Otobüste Montuna Bantlanmış Uyuşturucu ile Yakalandı

Otobüste Montuna Bantlanmış Uyuşturucu ile Yakalandı

48 dakika önce

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, jandarma tarafından yol kontrolü sırasında durdurulan otobüste yapılan aramada, montuna bantlanmış 400 gram eroin ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Otobüste Montuna Bantlanmış Uyuşturucu ile Yakalandı, System.String[]
MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, jandarma tarafından yol kontrolü sırasında durdurulan otobüste yapılan aramada, montuna bantlanmış 400 gram eroin ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçenin giriş noktasında oluşturduğu kontrol noktasında şüpheli gördüğü araçlar ve yolcular üzerinde arama yaptı. Kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, yolculuk yapan A.S.'nin tedirgin davranışlarından ve vücudunun şişkinliğinden şüphelendi. A.S.'nin üzerinde arama yapan ekipler monta bantlanmış 400 gram eroin ele geçirdi. 

Gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürülen şüpheli, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:33 Kaynak: DHA

Doğanşehir, Jandarma, Malatya, Güncel
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