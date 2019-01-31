Otobüste Montuna Bantlanmış Uyuşturucu ile Yakalandı
48 dakika önce
MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, jandarma tarafından yol kontrolü sırasında durdurulan otobüste yapılan aramada, montuna bantlanmış 400 gram eroin ile yakalanan şüpheli tutuklandı.
MALATYA'nın Doğanşehir
ilçesinde, jandarma tarafından yol kontrolü sırasında durdurulan otobüste yapılan aramada, montuna bantlanmış 400 gram eroin ile yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçenin giriş noktasında oluşturduğu kontrol noktasında şüpheli gördüğü araçlar ve yolcular üzerinde arama yaptı. Kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, yolculuk yapan A.S.'nin tedirgin davranışlarından ve vücudunun şişkinliğinden şüphelendi. A.S.'nin üzerinde arama yapan ekipler monta bantlanmış 400 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürülen şüpheli, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:33 Kaynak: DHA
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