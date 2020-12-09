Otobüste oturduğu koltuğun altında esrar taşıyan uyuşturucu taciri yakalandı - Son Dakika

Otobüste oturduğu koltuğun altında esrar taşıyan uyuşturucu taciri yakalandı
09.12.2020 22:15
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, arama yapılan yolcu otobüsünde 1 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi göz altına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, arama yapılan yolcu otobüsünde 1 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi göz altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması neticesinde, R.A. isimli şahsın Doğu illerinden Kayseri'ye uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, şahsın Kayseri'ye gelmek üzere bindiği yolcu otobüsünü Malatya yolu uygulama noktasında durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda R.A.'nın oturduğu koltuğun altında 1 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Ele geçirilen materyallere el konulurken, R.A. da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. - KAYSERİ
Son Dakika DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı Fransa, BM'nin uyarısına rağmen İslam'ı ve Müslümanları hedef alan yasa tasarısını onayladı PSG'li ve Başakşehirli futbolculardan örnek davranış! Irkçılığı böyle protesto ettiler Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun, silahlı saldırıya uğradı Son Dakika! Bakan Koca, vaka sayılarındaki artışın durdurulamadığı 6 ili paylaştı ve uyardı: Yoğun bakımlarımız ciddi yük altında Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan şef, görev kartı bulunan araçla uyuşturucu sevk ederken yakalandı ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti