Otobüste oturduğu koltuğun altında esrar taşıyan uyuşturucu taciri yakalandı - Son Dakika

Otobüste oturduğu koltuğun altında esrar taşıyan uyuşturucu taciri yakalandı

09.12.2020 22:15
Otobüste oturduğu koltuğun altında esrar taşıyan uyuşturucu taciri yakalandı, System.String[]

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, arama yapılan yolcu otobüsünde 1 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi göz altına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, arama yapılan yolcu otobüsünde 1 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi göz altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması neticesinde, R.A. isimli şahsın Doğu illerinden Kayseri'ye uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, şahsın Kayseri'ye gelmek üzere bindiği yolcu otobüsünü Malatya yolu uygulama noktasında durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda R.A.'nın oturduğu koltuğun altında 1 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen materyallere el konulurken, R.A. da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. - KAYSERİ

Otobüste oturduğu koltuğun altında esrar taşıyan uyuşturucu taciri yakalandı
Otobüste oturduğu koltuğun altında esrar taşıyan uyuşturucu taciri yakalandı

Uyuşturucu, Narkotik, Kayseri, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otobüste oturduğu koltuğun altında esrar taşıyan uyuşturucu taciri yakalandı - Son Dakika


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