Otobüste Rahatsızlanan Kadın Şoför Hastaneye Kaldırıldı
49 dakika önce
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde halk otobüsü kullanan kadın şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Adana
'nın merkez Yüreğir
ilçesinde halk otobüsü kullanan kadın şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Mithat Özhan Bulvarı'nda seyir halindeki otobüsün şoförü Dürdane Toprak, rahatsızlanarak otobüsü durdurdu.
Şoförün rahatsızlandığını fark eden yolcular durumu 112 Acil Servis
ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Dürdane Toprak'ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.
Toprak'ın rahatsızlanması, bazı yolcuların onunla ilgilenmesi ve sağlık ekiplerinin şoföre müdahalesi halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:10 Kaynak: AA
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