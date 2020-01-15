Otobüste rahatsızlanan kadın, şoför tarafından hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otobüste rahatsızlanan kadın, şoför tarafından hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Otobüste rahatsızlanan kadın, şoför tarafından hastaneye ulaştırıldı

41 dakika önce

ELAZIĞ Belediyesi'ne ait halk otobüsünde rahatsızlanan kadın yolcu, şoför tarafından hastaneye yetiştirildi.

ELAZIĞ Belediyesi'ne ait halk otobüsünde rahatsızlanan kadın yolcu, şoför tarafından hastaneye yetiştirildi. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Elazığ Belediyesi'ne ait halk otobüsünün öğretmenevi durağına geldiği sırada araçtaki kadın yolcu fenalaştı. Dururu fark eden otobüs şoförü kadını, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne ulaştırdı. Hastanenin Acil Servisi'nde tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kadının fenalaştığı o anlar ve hastaneye götürülmesi ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Otobüste rahatsızlanan kadın, şoför tarafından hastaneye ulaştırıldı

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:36 Kaynak: DHA
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