Otobüste rahatsızlanan yolcu, polis eskortu eşliğinde hastaneye yetiştirildi - Son Dakika
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Otobüste rahatsızlanan yolcu, polis eskortu eşliğinde hastaneye yetiştirildi

12.05.2022 21:28

Otobüste rahatsızlanan yolcu, polis eskortu eşliğinde hastaneye yetiştirildi Aydın'ın Efeler ilçesinde Şehir içi özel halk otobüsünde rahatsızlanan bir yolcu polis eskortu eşliğinde otobüs şoförü tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Otobüste rahatsızlanan yolcu, polis eskortu eşliğinde hastaneye yetiştirildi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde Şehir içi özel halk otobüsünde rahatsızlanan bir yolcu polis eskortu eşliğinde otobüs şoförü tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 11 Mayıs Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana geldi. Efekent Ayko- Adnan Menderes Üniversitesi seferini yapan 15 numaralı Efeler Şehir içi özel halk otobüsünde yolcu konumunda bulunan bir kadın Sarraflar mevkiinde aniden rahatsızlandı. Kadının rahatsızlandığı fark eden diğer yolcular durumu önce otobüs şoförü Ümit Ulutaş'a ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve bildirdi. Ulutaş o esnada otobüsün yanında bulunan polis ekibinden yardım istedi. Polis ekipleri, eskortluk yaparak otobüsün Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşmasını sağladı. Polis ekibi eşliğinde hastane acil girişine gelen otobüs içerisindeki kadın yolcu acil personeli tarafından ilk müdahalesi yapılarak sedyeye alındı. Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Polis ekibi eşliğinde hastaneye daha hızlı ulaştık"

Olayı anlatan otobüs şoförü Ümit Ulutaş, "Duraktan çıktım ve duraklarda yolcuları aldım. Normal seferimi yaparken Sarraflar mevkiinde bir yolcu inerken, diğer yolcular bir kadın yolcunun rahatsızlandığını söyleyerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradılar. O anda trafik çok yoğundu ve ambulansın bulunduğumuz yere gelmesinin gecikebileceğini düşündüm. Ne yapabilirim diye düşünürken otobüsün yanındaki polis ekibini fark ettim. Otobüste hasta olduğunu ve acil olarak hastaneye yetiştirilmesi gerektiğini söyledim. Sağ olsunlar otobüsün önüne geçerek Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kadar bize eskortluk edip yolu açtılar. Hemen hastane aciline otobüsü yanaştırdım. Hastanede de hemen yolcuyu otobüsten indirip sedye ile içeriye götürerek tedavi altına aldılar. Hasta ile bir daha görüşmedim ancak durumunun iyi olduğunu öğrendim. Bu zaten benim ilk olayım değil daha önce de buna benzer bir olay olmuştu ve yine yolcuyu hastaneye götürmüştüm. Bir hayata dokunmaktan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

Otobüste rahatsızlanan yolcu, polis eskortu eşliğinde hastaneye yetiştirildi
Otobüste rahatsızlanan yolcu, polis eskortu eşliğinde hastaneye yetiştirildi
Otobüste rahatsızlanan yolcu, polis eskortu eşliğinde hastaneye yetiştirildi
Otobüste rahatsızlanan yolcu, polis eskortu eşliğinde hastaneye yetiştirildi

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Efeler, Aydın, Polis, 112, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Otobüste rahatsızlanan yolcu, polis eskortu eşliğinde hastaneye yetiştirildi - Son Dakika


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