Otobüste seyahat ederken yakalanan "riskli" kişi: "Annemi görmeye bile gitmedim" - Son Dakika

Otobüste seyahat ederken yakalanan "riskli" kişi: "Annemi görmeye bile gitmedim"

Ne dediyse ekipleri ikna edemedi, 3 bin 150 lira cezadan sonra karantinaya alındı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de polisin yaptığı HES kodu kontrolleri sırasında "riskli" gurubunda yer alan bir kişi, "annemi görmeye bile gitmedim" dese de ekipleri ikna edemedi. 3 bin 150 lira ceza uygulandıktan sonra da karantina yurduna yerleştirildi.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için denetimler gerçekleştiriliyor. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında yer alan kilit kavşaktaki Bölge Trafik Kontrol Noktasında görevli polisler, şehirler arası seyahat eden kişilerde "HES kodu" sorgulaması yaptı. Kontroller sırasında HES kodu "riskli" gurubunda yer alan İ.G. isimli bir yolcu otobüsten indirildi. Korona virüs testi pozitif olan İ.G'nin karantina da olması gerektiği belirlendi.

"Annemi görmeye bile gitmedim"

Polis, İl Salgın Denetim Merkezi görevlilerine durumu bildirdi. İ.G. isimli kişi, "Birisine temaslı değilim, birisinin yanına gitmedim. Ben korkumdan annemi görmeye bile gitmedim. Perşembe günü sabah 5'de eve girdim. Saat 2'de evden çıktım. Çarşıya gittim işimi gördüm" diyerek ekipleri ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları işe yaramayınca İ.G., İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 lira para cezası uygulandıktan sonra Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurda götürülerek karantinaya alındı.