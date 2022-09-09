Otobüste 'ücretsiz kart' tartışması kamerada - Son Dakika
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Otobüste 'ücretsiz kart' tartışması kamerada

09.09.2022 14:02
Otobüste 'ücretsiz kart' tartışması kamerada

ŞANLIURFA'da otobüse ücretsiz kart basıp binen yolcu ile kartını görmek isteyen şoför arasında tartışma çıktı.

ŞANLIURFA'da otobüse ücretsiz kart basıp binen yolcu ile kartını görmek isteyen şoför arasında tartışma çıktı. Tartışma, kendisinin de 2 özel halk otobüsü olduğunu söyleyen yolcunun indirilmesiyle son buldu. Tartışma, cep telefonuyla görüntülendi.

Halk otobüsü şoförü Müslüm İletmiş, aracına ücretsiz binen yolcunun kullandığı kartı görmek isteyince tartışma çıktı. İletmiş, kartını göstermeyen yolcudan inmesini istedi. Ancak yolcu, kendisinin de 2 halk otobüsünün bulunduğu söyleyip tartışmayı sürdürdü. Bir süre sonra tartışmaya yolcular da dahil oldu. Gerginliğin büyümesi üzerine araçta bulunan kadınlar, kavga çıkması endişesiyle korkuya kapılarak kapıların açılmasını istedi. Tartışma, yolcunun araçtan indirilmesiyle son buldu.Tartışma, otobüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otobüste 'ücretsiz kart' tartışması kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otobüste 'ücretsiz kart' tartışması kamerada - Son Dakika
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