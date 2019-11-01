Otobüste üniversite öğrencisini taciz eden zanlı yakalandı

Kütahya'da otobüste üniversite öğrencisini taciz ettiği iddia elen şahıs 12 gün sonra yakalandı.

Alınan bilgiye göre, DPÜ öğrencisi F.U., kent merkezi ile üniversite arasında çalışan özel halk otobüsünde taciz edildiğini belirterek polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, olay günü ve sonrasına ait halk otobüsü, iş yerleri ve MOSEBE kameraları inceledi. İnceleme sonucu şüphelinin 36 yaşındaki S.Y. olduğunu belirledi. S.Y., olaydan 12 gün sonra otobüs durağında yalanarak gözaltına alındı. S.Y.'nin polis kayıtlarında İstanbul'da da taciz suçu kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

(İHA)