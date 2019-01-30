Otobüste Uyuşturucu ile Yakalanan 2 Kişiye Gözaltı
36 dakika önce
KAYSERİ'de ihbar üzerine durdurulan yolcu otobüsünde 15 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
KAYSERİ'de ihbar üzerine durdurulan yolcu otobüsünde 15 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Polis ekipleri, İstanbul'a giden yolcu otobüsünü, Kayseri- Sivas karayolunda uygulama noktasında durdurdu. Otobüste ve yolcular üzerinde arama yapıldı. Yolculardan M.A. (32) ve R.K.'nin (29) üzerinde ve bagajlarında yapılan aramada 15 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı. - Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:24 Kaynak: DHA
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