Son Dakika Haberleri: Otobüste Uyuşturucu ile Yakalanan 2 Yolcuya Gözaltı

Otobüste Uyuşturucu ile Yakalanan 2 Yolcuya Gözaltı

1 saat önce

Bitlis karayolunda, jandarmanın yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde 93 gram esrar ve 86 gram eroin ile yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.

Otobüste Uyuşturucu ile Yakalanan 2 Yolcuya Gözaltı, System.String[]
VAN- Bitlis karayolunda, jandarmanın yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde 93 gram esrar ve 86 gram eroin ile yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van- Bitlis karayolunun Balaban mevkiinde yol kontrolleri yaptı. Uygulama sırasında durdurulan yolcu otobüsünde kimlik kontrolleri yapıldı. Otobüste, şüpheli haraketleriyle dikkat çeken iki yolcunun yapılan üst aramasında, 93 gram esrar ve 86 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli  gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:39 Kaynak: DHA

Van, Bitlis, Güncel
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