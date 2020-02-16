Otobüste uyuşturucu ile yakalanan yolcu gözaltına alındı - Son Dakika

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Otobüste uyuşturucu ile yakalanan yolcu gözaltına alındı
7 saat önce
BOLU'da, jandarma ekiplerinin durdurduğu bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 30 gram bonzai ve 50 adet ecstasy hap ile yakalanan K.Ç. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:39 Kaynak: DHA
BOLU'da, jandarma ekiplerinin durdurduğu bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 30 gram bonzai ve 50 adet ecstasy hap ile yakalanan K.Ç. gözaltına alındı.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı yol uygulaması sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik köpeği ile arama yapıldı. Aramada otobüsün bagaj kısmında bir yolcuya ait çantanın içinde 30 gram bonzai ve 50 adet ecstasy hap ele geçirildi. Çantanın sahibi K.Ç. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.
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