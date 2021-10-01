Otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu gözaltına alındı - Son Dakika

Kayseri 'de bir yolcu otobüsünün koltuk üstü bagaj kısmında 511 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Mardin'deki bin 700 yıllık kilise 2 kere satışa çıktı ama alan olmadı! Tarihi kilise bu sefer yurt dışında açık artırmaya çıkacak