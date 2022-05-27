Otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı - Son Dakika
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Otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı

27.05.2022 14:34
Otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı

Bolu'da polis ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptıkları operasyonda 103 gram kokainle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Bolu'da polis ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptıkları operasyonda 103 gram kokainle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen yolcu otobüsünü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Otobüs ve yolcular üzerinde yapılan aramada yolculardan S.Y.'nin (26) çantasında 103 gram kokain ele geçirildi. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı
Otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Polis, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı - Son Dakika


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