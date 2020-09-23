Otobüste uyuyakalan doktor: Ankara'daki saldırı beni çok üzdü - Son Dakika

Otobüste uyuyakalan doktor: Ankara'daki saldırı beni çok üzdü

MALATYA'da, otobüste uyuyakaldığı videosu sosyal medyada paylaşılan, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde görevli doktor Ensar Büyükkaya, nöbet çıkışı yorgunluktan uyuyakaldığını söyledi.

Otobüste uyuyakalan doktor: Ankara'daki saldırı beni çok üzdü, System.String[]

MALATYA'da, otobüste uyuyakaldığı videosu sosyal medyada paylaşılan, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde görevli doktor Ensar Büyükkaya, nöbet çıkışı yorgunluktan uyuyakaldığını söyledi. Büyükkaya, "Beni bu süreçte en çok üzen olay, Ankara'daki saldırı oldu. Sağlık çalışanlarının kapıya yığıldığını gördük. Tek isteğimiz bunların olmaması" dedi. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana yoğun olarak çalışan sağlık görevlileri, vaka sayılarının yeniden artmasıyla gece gündüz demeden mesai yapmaya devam ediyor. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, acil serviste doktor olarak görev yapan Ensar Büyükkaya da mesai sonrası evine giderken, otobüste uyuyakaldı. Yorgun olduğu gözlenen Büyükkaya, yaklaşık yarım saatlik yolu uyuyarak geçirdi. Doktor Büyükkaya'nın uyuduğu anlar, otobüsteki başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ve video sosyal medyada paylaşılınca ilgi gördü. 'BUNLAR OLMAMASI GEREKEN GÖRÜNTÜLER'Otobüste uyuyakalan doktor Ensar Büyükkaya, çok yoğun çalıştıkları için bu görüntülerin kendileri için sıradan olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Benim için diğer günlerden farkı yoktu. Çoğu sağlık çalışanı için de öyle. Bildiğiniz gibi pandemiden dolayı bayağı yoğunuz. Yani bizim için sıradan bir olay ama demek ki vatandaşımızın ilgisini çekmiş. Ben 2 aydır acilde çalışıyorum. O anda bir sabah nöbeti çıkışıydı. Sabah nöbetlerinde akşam 5'ten sabah 8'e kadar. Bir sabah nöbeti çıkışında biraz yorgunluk oldu, ben de otobüse kendimi atmamla uyuyakalmışım. Bir vatandaşımız da bunu çekmiş, o görüntüleri paylaşmış. İnsanlarımız virüse karşı uyarıları dikkate alsın. Maskesini taksın, sosyal mesafeye uysun. Ama beni bu süreçte en çok üzen olay, Ankara'daki saldırı oldu. Sağlık çalışanlarının kapıya yığıldığını gördük ve bunlar olmaması gereken görüntüler. Tek isteğimiz bunların olmaması. Bunun yanında da pandemi önlemlerine dikkat edecekler. Ama insanlarımızdan ilk isteğimiz, daha fazla anlayışlı olmaları."


Malatya İnönü Üniversitesi, Tıp Merkezi, Saldırı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:06 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otobüste uyuyakalan doktor: Ankara'daki saldırı beni çok üzdü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Mahkeme Marmaray konusunda İBB'yi haklı buldu: Aktarmalı ulaşım devam edecek Bakan Soylu'nun gündeme getirdiği Bodrum'daki yüksek kiralar dudak uçuklattı Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Amerikalı aileye gasp girişiminde bulunan şüphelilere vatandaşlar müdahale etti Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı
Ailevi ve maddi sorunları olduğu öne sürülen kişi, alışveriş merkezinin çatısından atlamaya çalıştı Ailevi ve maddi sorunları olduğu öne sürülen kişi, alışveriş merkezinin çatısından atlamaya çalıştı         
16:55
Ailesinin tezkeresini beklediği askerin ölüm haberi geldi Ailesinin tezkeresini beklediği askerin ölüm haberi geldi         
16:50
Son Dakika! Siber saldırı ve kullanıcı yoğunluğu sonucu çöken EBA'daki erişim sorunu çözüme kavuşturuldu Son Dakika! Siber saldırı ve kullanıcı yoğunluğu sonucu çöken EBA'daki erişim sorunu çözüme kavuşturuldu         
16:22
Koronaya yenik düşen Şehri ebenin cenazesi, hastaneden meslektaşlarının gözü önünde çıkartıldı Koronaya yenik düşen Şehri ebenin cenazesi, hastaneden meslektaşlarının gözü önünde çıkartıldı         
15:58
Son Dakika! Ümitcan Uygun'un annesinin sır ölümüyle ilgili ilk rapor: Elinde barut izine rastlandı Son Dakika! Ümitcan Uygun'un annesinin sır ölümüyle ilgili ilk rapor: Elinde barut izine rastlandı         
15:23
Son nefesini uyuşturucu kullandığı metruk evde verdi Son nefesini uyuşturucu kullandığı metruk evde verdi         
14:48
Özgür Aras, yıllardır küs olduğu Nurseli İdiz'e öfke kustu: Görsem ümüğünü sıkarım Özgür Aras, yıllardır küs olduğu Nurseli İdiz'e öfke kustu: Görsem ümüğünü sıkarım         
14:08
Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti         
13:31
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz         
11:13
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak? Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak?         
10:55
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 17:34:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otobüste uyuyakalan doktor: Ankara'daki saldırı beni çok üzdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei