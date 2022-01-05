VÜCUDUNA SARDIĞI UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI - Son Dakika

BOLU'da, polisin durdurduğu otobüste yolculardan M.Y.'nin (30) vücuduna paketler halinde sardığı 510 gram metamfetamin ele geçirildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yolcu otobüsünü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Otobüste bulunan M.Y'nin vücuduna paketler halinde sardığı 510 gram metamfetamin ele geçirildi. M.Y. gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
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