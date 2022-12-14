Otobüste yakalanan cezaevi firarisi: "Emmim öldü, cenazesine katılmak için kaçtım" - Son Dakika
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Otobüste yakalanan cezaevi firarisi: "Emmim öldü, cenazesine katılmak için kaçtım"

14.12.2022 11:18

Otobüste yakalanan cezaevi firarisi: "Emmim öldü, cenazesine katılmak için kaçtım" "Kasten öldürme" suçundan girdiği cezaevinden firar eden ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Aksaray'da Jandarma Suç Araştırma Timi dedektifleri tarafından otobüste yakalandı.

Otobüste yakalanan cezaevi firarisi: "Emmim öldü, cenazesine katılmak için kaçtım"

AKSARAY - "Kasten öldürme" suçundan girdiği cezaevinden firar eden ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Aksaray'da Jandarma Suç Araştırma Timi dedektifleri tarafından otobüste yakalandı. Firari şahıs, basın mensuplarının "Neden kaçtın?" sorusuna, "Emmim öldü, cenazesine katılmak için" diye cevap verdi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray - Konya Karayolunda rutin yol uygulaması yapan İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ve Sultanhanı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yolcu kontrolü için bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüs içindeki yolcuları tek tek Genel Bilgi Taramasından geçiren JASAT dedektifleri Ebubekir C. isimli şahsın cezaevi firarisi olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alınırken yapılan detaylı incelemede şahsın "Kasten öldürme" suçundan cezaevine girdiği, Konya Ereğli Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu belirledi. Gözaltına alınan şahıs Sultanhanı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Jandarma tarafından getirilen şahıs burada basın mensuplarının "Neden kaçtınız?" sorusuna, "Emmim öldü, cenazesine katılmak için kaçtım" diye cevap verdi. Şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Aksaray, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otobüste yakalanan cezaevi firarisi: 'Emmim öldü, cenazesine katılmak için kaçtım' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otobüste yakalanan cezaevi firarisi: "Emmim öldü, cenazesine katılmak için kaçtım" - Son Dakika
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