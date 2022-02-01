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Otobüste yapılan aramada valizinden 20 tabanca çıkan yolcu tutuklandı - Son Dakika

Otobüste yapılan aramada valizinden 20 tabanca çıkan yolcu tutuklandı

01.02.2022 22:47
Otobüste yapılan aramada valizinden 20 tabanca çıkan yolcu tutuklandı

RİZE'den İstanbul'a gitmekte olan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, valizinde 20 ruhsatsız tabanca ele geçirilen N.B., tutuklandı.

RİZE'den İstanbul'a gitmekte olan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, valizinde 20 ruhsatsız tabanca ele geçirilen N.B., tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Rize'den İstanbul'a gitmekte olan bir yolcu otobüsünü kontrol noktasında durdurdu. N.B. isimli yolcunun durumundan şüphelenen ekipler, valizinde arama yaptı. Valiz içerisinde 20 adet ruhsatsız el yapımı tabanca ile 20 adet şarjör ele geçirdi. Gözaltına alınan H.B., yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


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Ruhsatsız Silah, İstanbul, Silah, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otobüste yapılan aramada valizinden 20 tabanca çıkan yolcu tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otobüste yapılan aramada valizinden 20 tabanca çıkan yolcu tutuklandı - Son Dakika
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