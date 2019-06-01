Son Dakika Haberleri: Otobüste yolcular yumruk yumruğa birbirine girdi
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Otobüste yolcular yumruk yumruğa birbirine girdi

1 saat önce

Adıyaman'da belediye halk otobüsünde yolcular yumruk yumruğa birbirine girdi.

Otobüste yolcular yumruk yumruğa birbirine girdi, System.String[]
Adıyaman'da belediye halk otobüsünde yolcular yumruk yumruğa birbirine girdi. Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde ilerleyen belediye halk otobüsüne binen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaman kartı olmadığını söyleyerek sürücüden kart basmasını istedi. Sürücü başka bir yolcudan kart almasını istedi. Şahıs sürücüyle sözlü tartışmaya girdi. Daha sonra diğer yolculardan bir kişi sürücünün haklı olduğunu söyleyince, bu kez şahıs o yolcuyla tartıştı. Sözlü tartışma büyüyünce araya diğer yolcular girdi. Tartışan iki yolcunun sözlü tartışması yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Otobüs içerisinde bulunan çocukların korkulu gözlerle izlediği kavgadan anne çocuklarını uzaklaştırdı. Diğer yolcuların araya girdiği kavganın ayrılmasından sonra sürücü polisi arayarak durumu bildirdi. Sürücü polisi ararken, kavga eden yolcu sürücüyü polisi aramaması konusunda tehdit etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:51 Kaynak: İHA
Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Güncel
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