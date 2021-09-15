OTOBÜSTE YOLCULARIN VALİZİNDE 53 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

MALATYA'da yolcu otobüsünde, iki yolcunun valizinde 53 kilo 950 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin girişlerinde kontrol noktaları oluşturarak denetim yaptı. Yolcu otobüsünü durdurup arama yapan ekipler, iki yolcunun valizinde 53 kilo 950 gram eroin ele geçirdi. Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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