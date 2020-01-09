Otobüste yolcunun kek paketinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otobüste yolcunun kek paketinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Otobüste yolcunun kek paketinden uyuşturucu çıktı

6 saat önce

ADIYAMAN'da, polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan otobüste, yolcunun çantasında yapılan aramada kek paketine gizlenmiş 5 gram eroin ele geçirildi,1 kişi gözaltına alındı.

Otobüste yolcunun kek paketinden uyuşturucu çıktı, System.String[]

ADIYAMAN'da, polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan otobüste, yolcunun çantasında yapılan aramada kek paketine gizlenmiş 5 gram eroin ele geçirildi,1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adıyaman- Gölbaşı yolunda oluşturulan uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsteki yolculardan Ö.Ç.'nin çantasında arama yapan ekipler, kek paketine gizlenmiş 5 gram erion ele geçirildi. Eroine el konulurken şüpheli Ö.Ç., gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 07:38 Kaynak: DHA
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